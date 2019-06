Cinema, a Bari la «notte d'oro» dei corti: attesi 40 registi

Sbarcano per la prima volta in Puglia "Le Notti d’Oro» organizzate dall’ente David di Donatello per presentare in anteprima i cortometraggi premiati dalle maggiori accademie internazionali, dai David agli Oscar, dai César ai Bafta e ai Goya. Quest’anno infatti l’evento è in contemporanea dall’11 al 14 giugno in quattro grandi città (anche Roma, Napoli e Milano), con l’appuntamento inaugurale organizzato al cineporto di Bari (ore 19.30), annunciata la presidente dell’ente David, Piera Detassis, assieme ai 40 registi provenienti dai 5 continenti che firmano i migliori 35 cortometraggi dell’anno. L’evento conclusivo sarà invece a Roma, alla Casa del Cinema. Previste proiezioni e incontri con gli autori. Lo annuncia la Fondazione Apulia Film Commission, che organizza l’appuntamento pugliese con l’ente David di Donatello. L'intera rassegna è in collaborazione con l’Académie des César e l'Unesco