Coronavirus: organizzatori,Giochi Tokyo avanti come previsto

(ANSA-AFP) - ROMA, FEB 6 - Ieri aveva espresso preoccupazione per l'epidemia di coronavirus, oggi l'ad comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Toshiro Muto, è tornato sull'argomento per rassicurare che i Giochi "procederanno come previsto". Muto ha anche rivelato che gli organizzatori hanno istituito un'unità speciale per combattere la rapida diffusione del virus, che ha già ucciso centinaia di persone in Cina. "È importante rimanere obiettivi e calmi. Non vogliamo allarmare il pubblico. L'infezione è ancora limitata e non vi è alcun timore per la buona organizzazione dei Giochi in questa fase", ha aggiunto il direttore generale, dopo un incontro con i funzionari dei Giochi Paralimpici. Anche il premier giapponese, Shinzo Abe, ha assicurato che i preparativi per i Giochi di Tokyo continuano normalmente. "Il coronavirus sta iniziando ad avere un impatto sul turismo - ha detto -. Tuttavia, il governo continua a prepararsi normalmente per i Giochi, in stretta collaborazione con il Cio, il comitato organizzatore locale e i funzionari dell'area metropolitana di Tokyo", ha aggiunto. (ANSA-AFP).