Baggio,penso ancora a rigore di Pasadena

TRENTO, 12 OTT - "Mi capita ancora che mi venga in mente prima di andare a dormire. Anche perché era il sogno che avevo da bambino, una finale Italia Brasile". Così Roberto Baggio nel corso della seconda edizione del Festival dello sport di Trento. L'ex 'Codino' ha ricordato l'episodio più noto e della sua carriera, in cui ha indossato le maglie di Juve, Inter, Bologna, Brescia e Milan. Nella finale dei Mondiali del 1994, nel caldo torrido di Pasadena, Baggio sbagliò l'ultimo rigore della serie contro il Brasile di Romario. "Rigori ne ho sbagliati tanti - ha ricordato Baggio - ma non ne ho mai tirato uno alto. L'ho sognato per anni e ho fatto fatica a rielaborarlo. È l'episodio che, se avessi la bacchetta magica, cancellerei". L'azzurro gli ha dato un'altra cocente delusione, ha ricordato Baggio, ovvero l'esclusione dalla spedizione azzurra dei Mondiali 2002, dopo un recupero record dall'ennesimo infortunio: "Una ferita non rimarginata paragonabile al rigore di Pasadena, perché meritavo di essere tra i convocati".