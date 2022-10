Lipsia, summit delle Regioni Ue per riflettere sul futuro dell’automotive

Spingere l’Europa a riflettere sul futuro dell’automotive, sulle scelte legate alla transazione ecologica. È l’obiettivo dell’incontro che si terrà a Lipsia, in Germania, tra i governatori delle Regioni europee che hanno stabilimenti automobilistici. Un appuntamento finalizzato a mettere nero su bianco, in un documento da consegnare all’Unione Europea, tutte le criticità del comparto automobilistico e del suo indotto ed a chiedere misure che possano aiutare il settore.

Tra i partecipanti il governatore lucano Vito Bardi e l’assessore regionale alle Attività Produttive, Alessandro Galella. In particolare, nei giorni scorsi Bardi aveva apprezzato «le parole dell’ad Tavares sulla non strategia della Ue sull'automotive, che danneggia il mercato europeo rispetto a quello cinese e americano». «Si rischia un vero “bagno di sangue sociale e occupazionale” - aveva ribadito il presidente - Chiederò al nuovo Governo di mettere in campo da subito una moratoria e una strategia a livello europeo per favorire una transizione ecologica che non colpisca lavoratori e fasce deboli».