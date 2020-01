Hugo, capsule unisex ispirata a David Bowie

ROMA - Hugo (gruppo Hugo Boss) lancia la capsule uomo e donna Hugo loves Bowie, che rende omaggio e s'ispira al mitico David Bowie e al suo stile inimitabile. La collezione combina T-Shirt e accessori che raffigurano le copertine degli album del Duca Bianco e gli slogan che hanno fatto la storia della musica. «David Bowie era uno spirito ribelle che viveva la vita a modo suo» afferma lo stilista Bart de Backer. «Questa capsule è un’opportunità per celebrare l'influenza che ha avuto e i valori che condividiamo».

La Berlin Trilogy, ossia i tre album ispirati alla capitale tedesca, composta dagli album Low, Heroes e Lodger, è citata in tutta la capsule. La felpa, creata per omaggiare l’album del 1977 Heroes, presenta le fotografie di Bowie scattate per la copertina dell’album da Masayoshi Sukita. Lo slogan Tomorrow belongs to those who can hear it coming, utilizzato per promuovere l’album, è stampato su accessori e T-Shirt.