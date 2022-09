Perde il controllo del mezzo, morto motociclista a Pisticci

MATERA - Un uomo, che era alla guida di una moto, è morto - per cause in fase di accertamento - in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 106 Jonica, nei pressi di Pisticci (Matera). Sul posto sono intervenuti operatori sanitari del 118, Vigili del fuoco e uomini delle forze dell’ordine.