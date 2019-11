Policoro, la madonnina resiste alla tromba d'aria

Per alcuni si è trattato di un vero e proprio miracolo, per altri, invece, è semplicemente una notizia. Comunque la si pensi, la tromba d’aria che ha sconquassato Policoro e tutto il Metapontino non ha scalfito la statua della Madonna che è posizionata nei terreni dell’Opera don Grossi al lido di Policoro. Nonostante intorno alcuni alberi siano stati sradicati dalla burrasca la statua è rimasta lì, intatta, in mezzo ai rami caduti e a tutto quello che la furia della tromba d’aria ha portato con sé. Per i più credenti il fatto che la Madonnina sia rimasta intatta, è un vero e proprio segno di speranza, come se la Madonna avesse avuto buon gioco della natura che si sta ripercuotendo contro l’uomo. La notizia ha fatto il giro del web, tanto che la Madonnina è stata oggetto di un fitto “pellegrinaggio”.