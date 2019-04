Matera 2019, ecco gli occhiali da temponauta per chi visita la città

MATERA - Per promuovere il «passaporto» per assistere (al prezzo unico di 19 euro) a tutte le manifestazioni previste durante il 2019 - anno di Matera Capitale europea della Cultura - e «il concetto di cittadino temporaneo», saranno in vendita da domani nella città dei Sassi «gli occhialini da temponauta».

Si tratta di un’iniziativa della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per raggiungere uno dei traguardi indicati nel dossier di candidatura della città, «ovvero - ha spiegato il direttore generale della Fondazione, Paolo Verri - di un turista che non si ferma a osservare passivamente la straordinaria bellezza della città, ma vive e respira questi luoghi, magari anche producendo qualcosa per sé e per gli altri». Secondo Verri, «gli occhialini non sono solo un gadget, ma rappresentano anche uno straordinario veicolo di comunicazione per guardare la città in modo diverso e più originale».

Gli occhialini - che assomigliano molto agli occhiali da motociclista di una volta - saranno in vendita «fino ad esaurimento scorte», da domani, negli infopoint Matera 2019: al prezzo di un euro per chi possiede il «passaporto», di tre per chi ne è sprovvisto. Chi ha il passaporto, però, potrà acquistare solo un paio di occhialini, per gli altri «non ci sono limiti di acquisto».