Il gatto ha le convulsioni: chiede aiuto ai cc, salvo il felino

Storia a lieto fine per un gattino di Matera: nella tarda mattinata di ieri la proprietaria, una ragazza del posto, si è presentata al comando provinciale dei carabinieri chiedendo aiuto ai militari fermi nel parcheggio perché il felino era in preda a forti convulsioni. I carabinieri - come riporta un comunicato del Comando provinciale di Matera - non hanno perso tempo e con l'auto di servizio hanno scortato la ragazza con il suo gattino fino al pronto soccorso veterinario. Il felino è stato sottoposto alle dovute cure e sta bene.