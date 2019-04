Spaccio, due giovani arrestati dalla Polizia a Matera

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In via Don Luigi Sturzo, una pattuglia del reparto prevenzione crimine, ha fermato per controlli la coppia: uno dei due, che risultava segnalato per detenzione di stupefacenti, per questo gli agenti hanno provveduto a perquisirli: nella tasca dei pantaloni entrambi detenevano dell’hashish avvolto in cellophane trasparente, rispettivamente 51 e 48.4 grammi.

I poliziotti hanno poi perquisito anche le rispettive abitazioni dei due giovani. Sul comodino della camera da letto di uno dei due sono stati ritrovati 13 gr. di hashish mentre nella camera da letto del secondo sono stati rinvenuti 1,5 gr. di marijuana.

La droga rinvenuta è stata sequestrata unitamente alle somme di danaro detenute dai due, rispettivamente 50 e 15 euro in contanti, ritenute provento di illecita attività di spaccio.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari.