Maglie, insegnante di religione travolta da un'auto: è grave

MAGLIE - Travolta da un’auto mentre attraversa la strada. Sono gravi le condizioni di un’insegnante di religione di 62 anni di Maglie.

L’incidente è avvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto vicino all’ex Agenzia delle Entrate. L’insegnante era diretta al parcheggio quando una Yaris, condotta da una 19enne, l’ha investita.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Le condizioni della donna sono apparse gravi. È stata condotta all’ospedale di Scorrano in codice rosso: è ricoverata in prognosi riservata. Le ferite riportate nell’impatto e nella caduta sull’asfalto sono state giudicate molto gravi. Pare, infatti, che finendo per terra abbia battuto la testa e che sia rimasta priva di sensi.

Sotto shock la giovane conducente della Toyota Yaris e anche per lei è stato necessario fare ricorso alle cure dei sanitari.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Maglie insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile che sono intervenuti sul posto.

Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno. Il veicolo è stato sequestrato. E la giovane automobilista è stata sottoposta ad accertamenti tossicologici e alcolemici per verificare il suo stato psicofisico.