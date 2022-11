Merine (Lizzanello)È morto schiacciato dal suo stesso mezzo, un camper col quale aveva deciso di viaggiare e vedere sempre posti nuovi. Ma i dettagli della dinamica che ha portato alla tragica fine di Tomas Piconte, 35enne di Merine, frazione di Lizzanello, non sono ancora del tutto chiari.

Il giovane si era trasferito anni fa all’estero: prima in Francia e poi in Spagna. E con quel mezzo, che lui stesso aveva adattato alle sue esigenze, venerdì scorso era andato a trovare amici nella zona di Barcellona. Una volta sceso dal camper, il mezzo posto in discesa avrebbe iniziato a muoversi. Piconte, quindi, avrebbe provato a fermarlo, ma ne sarebbe rimasto schiacciato. Appresa la notizia, i familiari (la madre e la sorella), che vivono a Merine si sono precipitati in Spagna. E nelle prossime ore potrebbero fare ritorno in Italia, insieme alla salma di Tomas.