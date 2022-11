Momenti di paura a Lecce, picnic invaso da vespe: famiglia in ospedale

LECCE - Momenti di grande paura durante un picnic a Parco Rauccio. Un’intera famiglia è finita in ospedale dopo l’assalto di uno sciame di vespe. Doveva essere una tranquilla giornata ma alla fine si è trasformata in un vero e proprio incubo per una comitiva che aveva scelto di trascorrere una domenica diversa, approfittando del bel tempo.

Qualcuno potrebbe aver inavvertitamente toccato l’alveare che si trova nella zona e le vespe hanno cominciato a pungere tutti coloro che si trovavano nel parco. Otto persone, tra le quali anche un bambino e una anziana, sono finiti addirittura sotto osservazione in ospedale.

Un pic-nic che difficilmente queste famiglie potranno dimenticare e che avrebbe potuto avere conseguenze anche molto più gravi per le quindici persone che si erano sistemate nel parco per mangiare insieme qualcosa all’aria aperta.

Quattro di loro, in particolare, sono finiti al Pronto soccorso anche se solo per due è stata richiesta l’osservazione farmacologica. Per fortuna, alcuni dei malcapitati sono riusciti a mettersi al riparo in auto, a differenza della restante parte del gruppo, che invece ha rimediato diverse punture. Per il bimbo e l’anziana ben quattro a testa. Poi, grazie al provvidenziale intervento di un poliziotto fuori servizio che lavora a Napoli, pure lui invitato alla scampagnata, la situazione è stata tenuta sotto controllo. Con prontezza di spirito, si è tolto la giacca riuscendo in qualche modo a scacciare le vespe che stavano assalendo un amico disabile e l’anziana madre. Lo stesso poliziotto è stato punto ma, per fortuna, non ha avuto conseguenze. Tra coloro che hanno patito le dolorose punture degli insetti anche Giampaolo Morelli del gruppo comico salentino “The Lesionati”.