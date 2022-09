Lecce, campagna «Lilt for women 2022» per la prevenzione del tumore al seno

LECCE - Ottobre è il mese “rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno e anche quest’anno la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) è al fianco di tutte le donne con la campagna “Lilt for Women – Nastro Rosa”. Numerose sono le iniziative previste in tutto il territorio nazionale (testimonial 2022 è la conduttrice tv Francesca Fialdini), e anche nella provincia di Lecce, al fine di responsabilizzare la popolazione femminile. Saranno coinvolti come sempre i Comuni e le Istituzioni del territorio, per dare ampia diffusione ai temi della campagna. Tutti gli appuntamenti e le iniziative dell’ “Ottobre rosa” si avvalgono del patrocinio della Provincia di Lecce – Salento D’Amare. Il claim della campagna LILT, “Prevenzione: la migliore amica di ogni donna”, vuole ribadire l’importanza di seguire corretti stili di vita, nonché di effettuare l’autopalpazione del seno e controlli periodici sin da giovani.

Come ogni anno, durante il mese di ottobre la LILT di Lecce effettuerà visite senologiche gratuite nei 30 ambulatori attivi sul territorio provinciale, da prenotare al numero 0833/512777, e distribuirà materiale informativo sulla prevenzione del cancro al seno che colpisce sempre più donne nel nostro Paese – circa 60mila nuovi casi stimati nel 2022 - e che registra un aumento dell’incidenza anche nella fascia di età 30-40 anni. Il tumore della mammella resta, inoltre, la principale causa di mortalità oncologica nella donna in Italia e rappresenta il 17 per cento di tutti i decessi per cancro. In provincia di Lecce, gli ultimi dati Istat disponibili (aggiornati al 2019) sulla mortalità per tumore alla mammella, pubblicati dalla Lilt di Lecce, confermano purtroppo l’incremento dei decessi: dai 115 del 1990 si è passati ai 128 del 2000, poi 158 nel 2010 e 183 nel 2019. Il tasso grezzo della mortalità per 10000 abitanti, nel 2019, è di 4,47, superiore al dato pugliese (4,24) e nazionale (4,16).

Da qui l’appello che gli oncologi Carmine Cerullo e Giuseppe Serravezza, presidente e responsabile scientifico LILT Lecce, rivolgono alle Istituzioni e alla cittadinanza tutta: “Drammatico – dicono - è divenuto ormai il problema dell’aumento dell’incidenza: nel 2022 sono stati stimati circa 60mila nuovi casi di tumore al seno, che rappresenta quasi il 33% di tutte le neoplasie nelle donne. Preoccupa ancor più l’incremento, pari a circa il 30%, registrato negli ultimi dieci anni tra le più giovani, cioè nelle donne tra i 25 e 44 anni. Vengono così sistematicamente annullati i buoni risultati faticosamente raggiunti sul fronte del cure. Infatti, nonostante la sopravvivenza a 10 anni si attesti attualmente all’80%, rispetto al 50% di trent’anni fa, la mortalità complessiva tende ancora a crescere. Si pone quindi la necessità di abbattere l’incidenza, cioè il numero di nuove donne che si ammalano, - proseguono i due oncologi - ricercando e operando in primis sul fronte della Prevenzione Primaria (rimozione delle cause), oltre che quello della Prevenzione secondaria (diagnosi precoce). Servono, cioè, strategie di prevenzione per ridurre, a monte, il rischio di ammalarsi, eliminando i fattori di rischio noti, presenti nei luoghi di vita e di lavoro, così come è fondamentale che ciascuno di noi comprenda che uno stile di vita sano è la prima arma per difendere la nostra salute. Come LILT di Lecce, oggi più che mai, siamo attivi su questo fronte garantendo informazione e servizi gratuiti ambulatoriali, di assistenza domiciliare e supporto psicologico, nonché con l’attività di ricerca ambientale del nostro Centro Ilma”.

Programma “Ottobre rosa - Lilt Lecce"

Accanto alle visite senologiche gratuite, durante il mese di ottobre Lilt Lecce proporrà come sempre numerose iniziative mirate a diffondere le “buone pratiche” di prevenzione. Il programma completo è stato presentato questa mattina a Lecce, nella sala stampa di Palazzo Adorno. Sono intervenuti: Carmine Cerullo, oncologo e presidente LILT Lecce; Giuseppe Serravezza, oncologo e responsabile scientifico LILT Lecce; Paola Povero, consigliera provinciale con delega alla Sanità; Domenico Di Tolla, presidente Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce; Umberto Ferrieri Caputi, presidente di Federfarma Lecce; Antonio Marchetti, presidente Sunifar Lecce (Sindacato unitario dei farmacisti rurali); Simonetta Pepe, vice presidente Sunifar Lecce nonché componente del Consiglio direttivo LILT Lecce e responsabile della delegazione Lilt di Morciano-Capo di Leuca.

“Anche quest’anno, con la campagna Nastro rosa, la Lilt è accanto alle donne e continua a svolgere un ruolo importante a favore della prevenzione dei tumori al seno. Come Provincia siamo al vostro fianco”, ha dichiarato Paola Povero, consigliera provinciale con delega alla Sanità. “La prevenzione – ha proseguito – è la prima arma che abbiamo nei confronti di tutta una serie di patologie soprattutto quelle neoplastiche. Mi preme specificare che la Provincia non ha poteri nei confronti dell’organizzazione sanitaria, ma il presidente Minerva ci ha tenuto ad assegnare a me la delega alla sanità e ad occuparci anche delle politiche sanitarie. In che modo? Cercando di fare un front office ‘culturale’ con i Comuni del territorio, che sono più a contatto con i cittadini, e creare così una rete. Quest’estate abbiamo invitato tutti i sindaci del Salento e abbiamo illustrato quella che è la Rete oncologica pugliese. Vi propongo di organizzare con i primi cittadini salentini una nuova iniziativa in cui presentare il vostro programma di prevenzione e diffonderne così ancora di più la conoscenza sul territorio”.

“Quello delle malattie invalidanti come il cancro – ha detto Domenico Di Tolla, presidente dell’Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce – è un tema che ci riguarda tutti, non solo chi ne è colpito. Il ruolo della farmacia e soprattutto del farmacista è fondamentale per la vicinanza al cittadino, la competenza e il senso di sicurezza che trasmette. Per questo sono contento di questo sodalizio, nel nome della Prevenzione, e spero che i cittadini possano apprezzare e accedere in maniera sempre più agevole alle informazioni e ai servizi gratuiti LILT non solo nel mese di ottobre, ma durante tutto l’anno”.

Anche Umberto Ferrieri Caputi, presidente di Federfarma Lecce, ha sottolineato l’importanza di “fare fronte comune con LILT per diffondere la Cultura della Prevenzione oncologica in ogni luogo. Per questo abbiamo siglato un protocollo d’intesa che prevede non solo la presenza capillare dei punti informativi Lilt nelle farmacie della provincia, ma anche percorsi formativi mirati rivolti a tutti i colleghi”.

Infine Antonio Marchetti, presidente Sunifar Lecce, ha ribadito l’importanza di “lottare insieme a LILT per affrontare a monte la malattia, promuovendo la Prevenzione e combattendo le cause per evitare che sempre più persone si ammalino. Dobbiamo essere uniti nel sensibilizzare la popolazione, nelle farmacie e ovunque sia possibile, ogni giorno. Dobbiamo capire che è fondamentale seguire stili di vita sani, ma anche tutelare l’ambiente in cui viviamo evitando di bendarci gli occhi dinanzi ai problemi. Noi farmacisti rurali siamo al fianco della LILT”.

Le iniziative

FARMACIE IN ROSA – Grazie all’accordo di collaborazione tra LILT Lecce, Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce – FOFI (presidente Domenico Di Tolla), Federfarma Lecce (presidente Umberto Ferrieri Caputi) e Sunifar Lecce - Sindacato unitario farmacisti rurali (presidente Antonio Marchetti), si svolgerà per il secondo anno l’iniziativa “Farmacie in rosa”: in tutte le farmacie del territorio aderenti (più di 70 lo scorso anno), sarà distribuito materiale informativo LILT sulla prevenzione del tumore al seno, opuscoli sull’autopalpazione e la rivista trimestrale dell’Associazione; sarà inoltre possibile prenotare una visita senologica/oncologica con i medici specialisti volontari della Lilt di Lecce.

LEZIONI DI AUTOPALPAZIONE DEL SENO NELLE SCUOLE – Fondamentale è il coinvolgimento diretto e attivo del mondo scolastico per diffondere le “buone pratiche” di prevenzione, come l’autopalpazione del seno. Per queste ragioni, LILT sarà presente anche quest’anno nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lecce, con due progetti di “Educazione alla Salute” - a cura di un gruppo di esperti formato da una psicologa, un biologo nutrizionista e un oncologo - nell’ambito dei quali si svolgeranno lezioni dimostrative mirate a sensibilizzare e insegnare alle ragazze l’importanza dell’autopalpazione.

PANCHINE ROSA – In luogo della tradizionale illuminazione in rosa dei monumenti, quest’anno LILT ha invitato tutti i Comuni della provincia a dipingere di rosa una panchina presente in una piazza o via centrale del proprio territorio. Ciò al fine di contrastare il caro-energia che sta colpendo tanto le famiglie, quanto gli enti e le aziende pubbliche e private.

CONVEGNI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE – Sempre nel mese di ottobre, le 30 delegazioni LILT della provincia di Lecce organizzeranno convegni e incontri informativi sulla prevenzione del tumore al seno, con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali. Non mancheranno iniziative di sensibilizzazione di carattere sportivo, come biciclettate, camminate culturali e le “Passeggiate in rosa” a Casarano (2 ottobre), Ugento (9 ottobre) e Leuca (16 ottobre), l’immancabile “Street Workout in rosa” (domenica 23 ottobre) e il torneo “Scacchi in rosa” (sabato 1° ottobre) nel Comune di Nardò (tutte le info sul sito www.legatumorilecce.org e sulla pagina Fb dell’Associazione).