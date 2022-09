Lecce, in ospedale arrivano tre poltrone per il primo allattamento

LECCE - Cerimonia di consegna di tre poltrone per l’allattamento, ieri mattina, al Nido del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. La donazione è un’iniziativa dell’Associazione Cuore e mani aperte OdV - un ente del Terzo Settore che opera all’interno del nosocomio leccese da più di venti anni, grazie al cappellano, Don Gianni Mattia, che ne è anche fondatore e presidente - e del Centro Sportivo Kick Off di Cavallino.

Alla cerimonia erano presenti, la dottoressa Eugenia Carluccio della Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero, il presidente di Cuore e mani aperte OdV, don Gianni Mattia, la coordinatrice infermieristica del reparto Gianpalma Gravili e il direttore responsabile facente funzioni della Neonatologia dottor Adriano Bove che con una lettera ha sentitamente ringraziato a nome delle mamme, dei loro piccoli e dell’intero reparto.

«Dicono che una donna diventi madre nel momento esatto in cui sente il primo vagito del proprio figlio. Questo però lo dicono gli uomini e i libri. Il cuore di una donna sa di essere madre nel momento esatto in cui immagina il volto del proprio bambino e sente il battito del suo cuore. – sono le parole con cui Don Gianni Mattia ha presentato l’iniziativa - Una donna si riscopre madre nel momento esatto in cui sa che dentro di sé cresce una vita ed è quella vita a renderla madre, quell’amore che l’avvolge proteggendola. Una donna quando porta dentro di sé il frutto del suo essere madre protegge il suo amore più grande e quando lo offre al mondo consapevole che un giorno dovrà lasciarlo andare, quello rappresenta il primo atto di fiducia verso sé stessa come madre, verso il mondo come dimora e verso il suo stesso bambino o bambina che in esso lascerà la sua impronta. Abbiamo visto tante donne diventare madri e abbiamo scelto con dolcezza di offrire loro un posto dove poter sentire quel legame speciale che si sviluppa quando occhi negli occhi e con una manina posata sul cuore, il nutrimento diventa vita. Il seno di una donna è come un albero della vita con tante ramificazioni che trasportano nutrimento, protezione e amore. Non c’è nulla di più bello di un bambino attaccato al seno di sua madre, di un bambino che ricambia lo sguardo innamorato di chi attraverso di lui nasce e rinasce. Oggi doniamo queste tre poltrone per l’allattamento al Nido del Fazzi e continuo a pensare che anche la simbologia numerica sia un messaggio di fede e amore. Il numero perfetto, quel numero che rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ci rendiamo speranza, ci rendiamo amore, ci rendiamo futuro attraverso la speranza, l’amore e il sognare il futuro di chi da sempre ci sostiene e crede in noi».

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV è stata fondata nel 2001 e da allora opera con spirito di carità cristiana in tutte le situazioni di bisogno, con particolare riferimento alle esigenze di natura socio-sanitaria. Negli ultimi anni ha sviluppato una significativa attenzione verso l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri. In questo ambito si inseriscono numerose iniziative: dalla Bimbulanza allo Spazio Benessere, da una Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti a diverse umanizzazioni pittoriche di risonanze magnetiche, tac e intere unità operative pediatriche.