Tricase, donna rimane incastrata in auto: salvata dai vigili del fuoco

LECCE - I Vigili del Fuoco estraggono una donna rimasta incastrata all'interno di un abitacolo. E' accaduto stamane, attorno alle ore 11.45, a Tricase, in via Gramsci angolo Zanardelli per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Peugeot all’interno della quale era rimasta incastrata la donna. Gli agenti della prevenzione del fuoco hanno estratto la donna dall’abitacolo per poi affidarla al personale sanitario del 118.