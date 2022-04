Lecce, troppi incidenti: sopralluogo della Provincia sulla Casarano-Ruffano

CASARANO - Un sopralluogo sulla Provinciale 71, la Casarano-Ruffano, per rendere più sicura l'arteria. Il sopralluogo, voluto dal presidente della Provincia, Stefano Minerva, c'è stato questa mattina, nel tratto ricompreso tra Casarano e Ruffano.

Erano presenti il consigliere Francesco Volpe, delegato alle Strade, i consiglieri provinciali Attilio De Marco e Francesco De Vitis, il sindaco di Ruffano Antonio Cavallo, il personale tecnico del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce diretto dall’ingegnere. Luigi Tundo.

Il tratto oggetto del sopralluogo odierno, infatti, è stato teatro, in passato, di numerosi incidenti stradali. Motivo per cui «si è voluto attenzionare la situazione e immaginare sin da subito - ha spiegato il consigliere Volpe - la strategia per giungere, nel più breve tempo possibile, agli interventi di messa in sicurezza auspicati. Nel dettaglio, in seguito alla riperimetrazione urbana eseguita dai Comuni di

Casarano e Ruffano, la Provincia di Lecce si occuperà dei lavori lungo l’arteria.