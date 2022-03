Lecce, Lopalco denuncia: «Troppe criticità al pronto soccorso del Vito Fazzi»

bari - «Fare il punto sulle criticità del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, per capire come superarle e programmare le priorità d’intervento: è questo l'obiettivo dell’audizione che abbiamo richiesto in commissione Sanità del Consiglio regionale». Lo annunciano il capogruppo de La Puglia domani, Paolo Pagliaro, e il consigliere di «Con Emiliano», l’ex assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. «La situazione di emergenza in cui versa l’avamposto del più grande ospedale della provincia di Lecce - sostengono - è divenuta insostenibile, come dimostrano i fatti di cronaca degli ultimi giorni: ambulanze ferme per ore per carenza di personale, con un solo medico in turno. In Commissione abbiamo chiesto che vengano ascoltati l’assessore alla sanità Rocco Palese, il direttore generale dell’Asl Lecce, Rodolfo Rollo, e il dg della istituenda Azienda ospedaliero-universitaria Vito Fazzi, Stefano Rossi, il direttore responsabile del Pronto soccorso, Silvano Fracella, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di medici, infermieri e Oss, per avere un quadro completo e preciso della situazione. I disservizi e i disagi lamentati dagli utenti e dagli stessi operatori del pronto soccorso sono allarmanti, rallentano l’assistenza e la presa in carico dei pazienti, causano confusione e disordine, senza assicurare la necessaria privacy».