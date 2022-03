Bomba esplode nella notte nel Leccese, danni all'abitazione e alle vetture ma nessun ferito

LIZZANELLO - Una intimidazione o una vendetta. Stanno indagando i carabinieri sulla bomba esplosa in via Colombo a Lizzanello (nel Leccese), nella notte appena trascorsa. Per fortuna, l'esplosione non ha provocato feriti perché in quel momento la strada era deserta. Solo tanta paura tra i residenti. La deflagrazione dell'ordigno ha provocato, però, vari danni al marciapiede, alla parete dell'immobile e a due vetture che erano parcheggiate nelle vicinanze. Dai rimi riscontri, sembrerebbe che la bomba fosse un missaggio minatorio indirizzato al proprietario dell'immobile che, al momento dell'esplosione, non era in casa e risulta tutt'ora irreperibile.