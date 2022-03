Gallipoli, l'asfalto del centro storico cede il posto al basolato

GALLIPOLI - L'asfalto lascia il posto al basolato e una nuova area della città vecchia brillerà di nuova luce entro la fine di maggio. I lavori di ripristino dell'antico lastricato sono partiti questa mattina in via Cardami e proseguiranno, per i prossimi due mesi, in via Saponere, via del Pozzo, Corte Montuori e via Pasca Raymondo.

I lavori rientrano nel macro progetto dell’amministrazione comunale di valorizzazione e completamento della pavimentazione nel centro storico, per il quale sono stati stanziati fondi di biancio per 200mila euro.