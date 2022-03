Lecce, tornano le uova di Pasqua in piazza contro i tumori: la testimonial è Alessandra Amoroso

È Alessandra Amoroso la testimonial della campagna Lilt Lecce «+ Uova=+ Prevenzione». «Fare bene fa stare bene», questo l'appello della cantante che ha accolto l'invito della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), nelle piazze del Salento per la settima edizione della campagna a sostegno dei servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza oncologica e del completamento del “Centro Ilma”, la sfida del Salento al cancro. Un Istituto di ricerca indipendente sulle cause dei tumori, in fase di completamento alle porte di Gallipoli, in cui coesisteranno un centro di ricerca per la Prevenzione primaria, un’area per la Prevenzione clinica e una per la Riabilitazione, oltre a un centro studi e biblioteca. In piazza dall’1 al 3 aprile oppure prenotando l'uovo di Pasqua al numero 3407383165