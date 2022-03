Lecce, si allontana dalla comunità: ricercato un 16enne

LECCE - Si stanno svolgendo in tutto il Salento le ricerche di un ragazzo ivoriano di 16 anni scomparso ieri sera dalla comunità educativa per minori in cui era ospitato, a Corigliano d’Otranto. Il sedicenne - a quanto si apprende - si sarebbe allontanato dalla struttura "Domenico Savio» poco prima delle 22 senza farvi ritorno.

Al momento della scomparsa indossava una felpa nera, un pantalone ginnico di colore giallo fluorescente e scarpe da ginnastica azzurre con fondo arancione. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Lecce. «Se lo avvisti - è il messaggio della Protezione civile alla popolazione - chiama il 113»