Lecce, falchetto salvato da parroco e consigliere comunale

Lecce - Avventura a lieto fine per un piccolo di Falco Grillaio precipitato da un nido. È stato don Giancarlo Polito, parroco della chiesa di San Matteo di Lecce ad accorgersi del piccolo rapace in difficoltà. Il falchetto era ai piedi della porta secondaria della chiesa quando don Giancarlo lo ha visto.

Accortosi che non era in grado di spiccare il volo, subito ha chiesto aiuto. È stato in particolare il vicepresidente del consiglio comunale di Lecce, Andrea Guido, a intervenire. Dopo aver preso il falchetto lo ha consegnato alla biologa del Centro di recupero fauna selvatica di Calimera, Simona Potenza. «Non appena sarà in grado di spiccare il volo - scrive Guido sulla sua pagina fb - verrà liberato nei pressi della chiesa di San Matteo, luogo del suo ritrovamento».