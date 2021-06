Fulmine danneggia la statua di Sant'Oronzo a Lecce: Comune e Soprintendenza al lavoro per sistemarla

LECCE - L’Ufficio Centro Storico del Comune di Lecce e la Soprintendenza stanno valutando un intervento di somma urgenza sulla statua di Sant'Oronzo, patrono della città, danneggiata ieri pomeriggio dalla caduta di un fulmine durante un violento temporale. La figura in pietra leccese, che si trova sulla sommità di Porta Rudiae affiancata ai lati dalle statue di San Domenico e Sant'Irene, sarà messa in sicurezza dai tecnici comunali con una rete metallica, per evitare eventuali rischi per i passanti.