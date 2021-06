Lecce, a Morciano di Leuca scomparso il 74enne Venerino Giannotta

Morciano di Leuca - Sono in corso da questo pomeriggio nel Sud Salento le ricerche di un anziano di Barbarano, piccola frazione di Morciano di Leuca.

Si tratta di Venerino Giannotta, 74 anni, conosciuto in paese come «Nzino». Di lui non si hanno notizie da ieri, quando è uscito da casa con la sua auto che non guidava da tempo.

Il piano della Prefettura per la ricerca delle persone scomparse è stato subito attivato. Alle ricerche stanno partecipando volontari della Protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco e unità cinofile. E’ atteso anche un elicottero dei vigili del fuoco.