Lecce, presentato il Festival Internazionale di Musica da Camera ClassicheFORME

Lecce - Un’intera settimana di musica dal vivo all’aperto con dieci appuntamenti che si snodano tra alcuni dei luoghi più suggestivi di Lecce e provincia e con grandi ospiti del panorama italiano ed europeo.

E’ stata presentata questa mattina a Lecce la quinta edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera ClassicheFORME, fondato e diretto dalla pianista salentina Beatrice Rana, in programma dal 18 al 24 luglio.

Tra gli ospiti internazionali, il violinista francese Renaud Capuçon, la violinista bulgara Liya Petrova, il violoncellista spagnolo Pablo Ferrández, e il francese Grégoire Vecchioni.

Dopo quattro edizioni con «formula weekend», per il suo quinto compleanno il Festival decide di ampliarsi e di offrire al pubblico una ricca proposta su sette giorni consecutivi, articolata in quattro concerti serali principali, un concerto serale extra dal titolo «Capitoli pugliesi», due concerti «In campo aperto», due appuntamenti del progetto «ClassicheFORME Young» e una conversazione su Igor Stravinskij - nell’ambito di una giornata a lui dedicata - per celebrare i 50 dalla morte del compositore russo. Un traguardo importante che conferma il successo dell’iniziativa fortemente voluta da Beatrice Rana, considerata tra le migliori pianiste under30.

Il festival è stato premiato fin dalla nascita, nel 2017, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed ha ricevuto l’Effe Label 2019-2020 dall’European Festivals Association, confermato anche per il 2021. Dallo scorso anno vanta come presidente onorario Sir Antonio Pappano.

«Chi mi conosce da vicino sa del mio profondo amore e dell’indissolubile legame che mi unisce a Lecce, alle tradizioni, ai profumi e ai colori del Salenta - commenta Beatrice Rana -. Questa V edizione è particolarmente sentita perché è stata pensata e programmata dopo un periodo tanto difficile per tutti noi musicisti».