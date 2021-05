Nardò, ecco la spiaggia «Pet friendly»

Nardò - Che spiaggia da cani! Nessuna offesa, per carità, la spiaggia per gli amici a quattro zampe c'è davvero, in località «Lu rinaru».

Anche questa estate la spiaggia è stata confermata dall'amministrazione comunale sito «pet friendly», dove chiunque può recarsi per fare il bagno in tutta tranquillità col proprio cane. L'area è stata individuata nel 2019 e consente il libero accesso agli animali da affezione sia in spiaggia che in acqua, purché in presenza del conduttore. «Ciò anche in considerazione del fatto - spiegano dal Comune - che il Piano comunale delle Coste stabilisce espressamente che in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, date in concessione o per la libera fruizione, durante la stagione balneare è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale anche se munito di museruola, guinzaglio e microchip».

Ecco le regole: il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria (quindi, animali in regola con le vaccinazioni), i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo, ai cani aggressivi o ai cani femmina in calore è impedito l’accesso, i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, ma devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, i proprietari o detentori devono avere una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, nel caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra agli animali, inoltre devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni.