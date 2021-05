Ex carabiniere ucciso a Copertino: disposta l'autopsia, due indagati

LECCE - Ci sarebbero due indagati nell’inchiesta sull'omicidio di Silvano Nestola, l’ex carabiniere ucciso lo scorso 3 maggio in contrada «Tarantini» a Copertino mentre usciva di sera da casa di sua sorella. I due indagati sarebbero famigliari della donna di San Donaci (Brindisi) che aveva avuto una relazione con Nestola dopo che questi si era separato dalla moglie. Ai due indagati è stato notificato l’avviso per l’autopsia che è stata fissata per la mattinata di venerdì prossimo 14 maggio al Vito Fazzi di Lecce. I componenti del nucleo famigliare della giovane erano stati ascoltati dopo l’omicidio dai carabinieri come persone infornate sui fatti. L’avviso dell’esame autoptico è stato notificato questa mattina anche al fratello e alla sorella dell’ex carabiniere, in qualità di persone offese.