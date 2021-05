Nardò, il centro storico diventa il set di «Cops 2»: ieri le riprese anche a Neviano

Nardò - Ciak, si gira. Il centro storico è da questa mattina un grande set cinematografico: si girano le prime scene di «Cops 2». Dalle 6 alle 20 il borgo antico è stato letteralmente blindato, con divieto di sosta e fermata in piazza Pio XI. L'obiettivo era quello di consentire alla troupe di lavorare al riparo da sguardi indiscreti. Attori e comparse si sono ritrovati nella chiesa di San Domenico, dove hanno girato diverse scene. Domani si ricomincia, sempre in piazza Pio IX, poi l'appuntamento successivo sarà sabato, ma stavolta a Santa Caterina, dove la piazzetta rimarrà chiusa dalle 7 alle 18.

Quella che ha iniziato a prendere forma è la seconda stagione della miniserie «Cops-Una banda di poliziotti». La prima, fortunata serie, è andata in onda in due puntate a dicembre scorso sul canale satellitare Sky Cinema Uno e racconta le peripezie degli agenti del commissariato di Apulia, a rischio chiusura perchè la criminalità locale è ormai da decenni solo un lontano ricordo. Nel cast Claudio Bisio, nei panni - o meglio nella divisa - del vicequestore Cinardi. Regista Luca Miniero.

Ieri la troupe era a Neviano, l'altro comune salentino scelto per le riprese. Il sindaco Fiorella Mastria ha ringraziato la produzione per aver individuato «la nostra Neviano per il set cinematografico di alcune scene che faranno parte della nuova serie per Sky. Un'occasione che non ci siamo lasciati scappare per promuovere il nostro paese ed il nostro territorio».

La produzione Banijay Italia-Sky Cinema, che gode del supporto di Apulia Film Commission, rimarrà nel Salento almeno fino al 10 luglio.