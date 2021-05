Alunno positivo, chiusa un'altra scuola a Porto Cesareo

Lecce - A distanza di 24 ore dalla chiusura della scuola elementare, la sindaca di Porto Cesareo, Silvia Tarantino, ha firmato un’ordinanza di chiusura anche per la scuola media del paese. Il provvedimento segue la nota con la quale il dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale comunicava che gli uffici sanitari competenti della Asl Lecce, Dipartimento di Prevenzione, avevano segnalato la positività al Covid19 di un alunno della scuola secondaria di I grado di Via Piccinni. Da qui la necessità di disporre la chiusura anche della scuola media fino a data da destinarsi. Gli alunni positivi vengono seguiti dall’Asl. I familiari e i contatti diretti sono stati posti in quarantena fiduciaria. I plessi saranno sanificati e le lezioni perseguono in dad.