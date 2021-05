Lecce, stupro di gruppo, in 3 condannati a 35 anni

Lecce - Condanne esemplari per uno stupro di gruppo. Sono stati riconosciuti colpevoli di aver violentato una parente e di averla costretta a subite atti sessuali e angherie. E ieri, i giudici della prima sezione penale del Tribunale (presidente Fabrizio Malagnino) hanno inflitto pene pesanti: 16 anni e 9 mesi ad un 53enne, residente in un paese del Nord Salento; 9 anni e 2 mesi al figlio 26enne; 9 anni e 3 mesi ad un loro parente, 34enne.

Sono state condannate anche tre donne (4 mesi ad una 56enne; 8 mesi ad una 61enne e 6 mesi ad una 30enne), pure loro legate da vincoli di parentela e di stretta amicizia: avrebbero minacciato la vittima affinché non rivelasse le violenze subite.

I fatti sono avvenuti tra il 2014 e il 2015 nei territori di Novoli, Carmiano e Arnesano. Per tutelare la vittima non riferiamo i nomi degli imputati.

Le accuse mosse, a vario titolo, nei confronti degli imputati sono: stupro di gruppo, violenza sessuale, stalking, minacce gravi, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata, lesioni personali.

Le violenze sessuali sarebbero avvenute sullo sfondo di dispute fra parenti: l’obiettivo era quello di costringere la donna vittima di violenze ad allontanarsi dalla sua abitazione.

I giudici hanno disposto anche un risarcimento: sarà definito in separata sede. Nel frattempo in favore della vittima (costituita parte civile con l'avvocato Maria Scardia) è stata disposta una provvisionale complessiva di circa 100mila euro.

Il collegio difensivo composto dagli avvocati Daniele Scala, Federica Conte e Marco Pezzuto. Si attende il deposito delle motivazioni prima di presentare ricorso in Appello.