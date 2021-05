Carabiniere ucciso a Copertino, il sospetto: conosceva il suo assassino?

L’assassino conosceva la vittima e le sue abitudini? Qualcuno lo ha portato sul luogo dell’agguato? Oppure aveva dimestichezza con quella zona periferica in cui è avvenuto l’omicidio? Sono le domande che i carabinieri del Comando provinciale di Lecce e i militari della tenenza di Copertino si stanno ponendo in queste ore per ricostruire quanto accaduto lunedì sera in contrada “Tarantini” e per risalire al killer che ha stroncato la vita all’ex carabiniere Silvano Nestola.

Tutte le piste possibili sono battute, compresa quella che orbita intorno alla sfera privata del 46enne e che finora ha visto l’ascolto di almeno una decina di persone, tra cui una famiglia di San Donaci, padre, madre, figlia e l’ex marito di quest’ultima. Né viene tralasciata quella che porta all’attività svolta dall’ex carabiniere quando era in servizio a San Pietro Vernotico, che gli valse un encomio dei vertici dell’Arma per aver fatto arrestare quattro spacciatori e scoperto un ingente quantitativo di droga. Insomma, le indagini guardano in ogni direzione per ricostruire la tela dei rapporti dell’uomo, notoriamente persona mite e tranquilla.



Si cerca soprattutto di capire come abbia fatto il killer ad arrivare sul luogo dell’agguato, già difficile da raggiungere per chi è del posto.

L’assassino, dalla corporatura alta e robusta, conosceva le possibili vie di fuga che gli avrebbero consentito di lasciare indisturbato quel reticolo di stradine in terra battuta, di cui una immette sulla provinciale 16, Copertino – S. Pietro in Lama e l’altra alla 6 che conduce a Monteroni? Contrada “Tarantini” è un piccola appendice antropizzata, distante un paio di chilometri dal contesto urbano di Copertino, in direzione nord. Nell’area sorgono diverse abitazioni, alcune delle quali dotate di impianto di videosorveglianza, circondate da muri di recinzione piuttosto alti delimitati da stradine sconnesse e tuttavia percorribili dalle auto, ma solo a passo d’uomo. Come sterrata è la strada sulla quale affaccia la villetta della sorella presso cui Nestola si recava spesso a pranzo o per cena almeno tre-quattro volte la settimana. Quasi un abitudinario, dunque. E allora chi, se non qualcuno che conosceva bene le abitudini dell’ex carabiniere, può aver fornito al killer tutte le indicazioni necessarie?

Intanto si attende l’autopsia i cui risultati potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’agguato.