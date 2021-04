Lecce - Chiuse le indagini nei confronti di sette studenti dell'istituto di istruzione secondaria superiore «Egidio Lanoce» di Maglie che avrebbero offeso, picchiato e minacciato un 15enne alunno dell'istituto. I fatti si sarebbero consumati tra il dicembre 2019 e il febbraio 2020 all'interno della stessa scuola. Vittima dei bulli, uno studente fragile sul quale, tra l'altro, venne incollato sulla parte posteriore del giubbotto un foglio con la scritta «sono spastico». Il procuratore minorile di Lecce Simona Filoni, in particolare, contesta ai minorenni numerosi episodi di violenza nei confronti del ragazzo che in un'occasione sarebbe stato punito dagli indagati per aver negato a uno di loro la copia di un suo elaborato grafico. Uno dei sette minorenni avrebbe ulteriormente infierito sulla vittima, scaraventandola a terra mentre in altre circostanze lo studente sarebbe stato picchiato e minacciato, sempre all'interno dell'istitituto Lanoce. In un'altra occasione gli sarebbe stato gridato «cittu spasticu, cittu cujune».

Gli indagati avrebbero causato nel 15enne - scrive il procuratore - «un perdurante stato di paura e ansia al punto da indurlo ad assentarsi più volte dalle lezioni scolastiche». A denunciare i fatti, i genitori del ragazzo, dopo un'aggressione che comportò il ricorso alle cure dei medici in ospedale. A nulla oltre tutto erano valsi i provvedimenti disciplinari pure inflitti da docenti e dirigenti scolastici. Sarà il giudice dell'udienza preliminare, ora, a valutare le condotte dei sette indagati minorenni, residenti tra Nociglia, Castro, Ruffano, Cutrofiano, Melpignano, Zollino e Giuggianello.