Cannole, bimba azzannata da cane: dimessa dal «Fazzi» dopo un mese

LECCE - Dopo un mese trascorso in ospedale è stata dimessa ed è tornata a casa la bambina di 11 anni di Cannole azzannata al collo da un cane lupo cecoslovacco il 27 febbraio scorso, mentre si trovava con i genitori in una casa di campagna di amici di famiglia.

La piccola è stata dimessa dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stata sottoposta ad un complesso intervento di microchirurgia di ricostruzione della laringe e delle corde vocali eseguito dall’équipe Otorinolaringoiatria. Ne da comunica l’Asl di Lecce.

L’intervento, durato circa 3 ore, è risultato estremamente complesso sia perché eseguito su laringe e corde vocali di una undicenne, con un organo ancora in via di sviluppo, sia per la demolizione subita dall’organo della voce.