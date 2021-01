Copertino, moto si schianta contro recinzione: muore 28enne

LECCE - Un motociclista di 28 anni di Copertino, Mirko Negri, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale nel centro di Copertino, in Salento. L'incidente è avvenuto in via Sciarpo. Il giovane era a bordo della sua moto Honda RR 600 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro di recinzione di un’abitazione privata. Vano il soccorso prestato dai sanitari del 118. I rilievi sono affidati agli agenti della polizia locale.