Nicola Ciracì è il nuovo presidente del cda dell'Accademia di Lecce

LECCE - È Nicola Ciracì il nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, nominato dal ministro Gaetano Manfredi per il triennio 2021/2024 ottemperando a una sentenze del Tar confermata dal Consiglio di Stato, sottolinea una nota diffusa dall’Accademia. "Vista anche la nomina della docente UniSalento Maria Antonietta Aiello in qualità di componente del CdA come esperto MUR - prosegue la nota - nelle prossime ore si insedierà legittimamente il nuovo Presidente e CdA».

«Ero certo - commenta Ciracì nella nota - che la giustizia amministrativa si sarebbe espressa in favore delle indispensabili competenze. Adesso bisogna recuperare l’anno perso, creare una fase di grande vitalità e inserirsi nei grandi temi del nuovo tavolo permanente dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica avviato con lungimiranza dal Ministro Manfredi» e, tra l’altro, «ripartire con progetti di internazionalizzazione, rilanciare ERASMUS, mantenere saldo il rapporto con gli studenti cinesi e guardare soprattutto ai Balcani e al nuovo programma del Regno Unito». Inoltre, visto lo status di Istituzione Universitaria che ha l’Accademia, si lavorerà in «collaborazione con UniSalento e per tale ragione - conclude Ciracì - il mio primo incontro avverrà con il Rettore».

Ciracì è stato per due mandati presidente del Conservatorio di musica Tito Schipa e per altri due nel suo Cda, in rappresentanza della Provincia di Lecce ed esperto Miur, a lungo nel direttivo nazionale della Conferenza dei Presidenti di Conservatorio. Ha lavorato tra l’altro alla «Statizzazione del Conservatorio di Ceglie Messapica», suo luogo di nascita e, tra l’altro, alla firma del protocollo d’intesa tra il Conservatorio di Lecce e l'Università della Arti di Tirana.