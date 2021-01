Paura a Maglie: un fulmine cade su una palazzina

MAGLIE - Un fulmine è caduto su una palazzina di Maglie in via Michele Arciuli, intorno alle 2 della notte: tanta paura tra i residenti a causa del maltempo. Danneggiati diversi elettrodomestici in tutto lo stabile, soprattutto in una abitazione del pian terreno. Stando ai radar, sarebbero caduti almeno tre fulmini, ravvicinanti, il primo dei quali avvertito fortissimo. Altri due, meno potenti, dopo pochi istanti. Diverse le testimonianze sui social. La scarica ha fatto spaventare i residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco: si temeva in una pericolosa esplosione. Soltanto due settimane fa un fulmine altrettanto forte aveva fatto crollare il campanile di una chiesa di Supersano.