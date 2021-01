Maglie, bruciava scarti del suo opificio nelle campagne: denunciato

LECCE - Bruciava scarti del suo opificio nelle campagne: i carabinieri della stazione di Maglie sono arrivati a localizzare un vasto falò e hanno pizzicato un uomo che stava smaltendo vetrocamere, materiale plastico e di risulta, scarti di lavorazione di infissi.

Questa mattina, con il supporto dei colleghi della stazione dei carabinieri forestali, i militari magliesi hanno svolto sul conto del soggetto ulteriori accertamenti. Per arrivare così alla sua denuncia per combustione illecita di rifiuti, violazione del testo unico delle norme in materia ambientale e getto pericoloso di cose. Il terreno dov’erano state appiccate le fiamme, di proprietà dello stesso autore del rogo, è stato sequestrato.