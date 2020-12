Salento, scattano gli aiuti per i pescatori dopo le mareggiate

LECCE - La forte mareggiata dell'altra notte ha provocato dei danni ad alcune imbarcazioni di pescatori attraccate in banchina, a Porto Cesareo. Alcune sono andate a picco travolte dai marosi. Dopo una prima ricognizione, questa mattina il sindaco Silvia Tarantino, con l'assessore alla pesca Salvatore Albano ed il vice sindaco Anna Peluso, ha incontrato i rappresentanti dei pescatori per avere un'idea precisa dei danni subiti dai concittadini e concordare le modalità di erogazione dei contributi.

"Continueremo ad essere vicini al territorio e ai nostri concittadini in qualsiasi momento. Non è l'apparire che ci rende presenti ed operativi, ma l'agire", ha sottolineato il sindaco.