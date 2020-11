Lecce. soccorso aereo ad un contagiato Covid trasferito al «Fazzi»

LECCE - L’elicottero atterra nello spazio antistante lo stadio e un paziente foggiano viene trasportato d’urgenza al «Vito Fazzi». Il trasferimento in elisoccorso si è svolto nel primo pomeriggio di ieri: un uomo residente a Foggia colpito dal virus del Covid-19 è arrivato a Lecce e, in ambulanza, è stato accompagnato in ospedale per essere ricoverato.

Alle operazioni erano presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Nelle prime concitate fasi del soccorso si pensava che il mezzo di elisoccorso trasportasse un camionista leccese che nelle scorse ore è stato colpito da un malore mentre si trovava per lavoro nei pressi di Ancona. Si è poi appreso, invece, che il trasporto era stato organizzato per il trasferimento del paziente in arrivo da Foggia. Una scena che si ripete sempre più spesso, da quando il numero dei contagi in Puglia è iniziato a crescere sensibilmente ed è necessario, quindi, ricorrere ad ospedali di altre provincie per far fronte all’emergenza.

Anche da Bari, nei giorni scorsi, sono arrivati in elicottero alcuni pazienti destinati al «Fazzi». Con le ultime misure di contenimento adottate dal Governo, si spera in un abbassamento del numero dei contagi e, quindi, in una riduzione del numero di ricoveri tale da poter permettere ai pazienti di trovare posto negli ospedali della propria zona.

Sul fronte dell’emergenza in provincia di Lecce, proseguiranno oggi le attività del «drive through» di Taurisano, la struttura installata dall’Esercito in piazza Unità d’Italia grazie alla quale sarà possibile, per i cittadini, sottoporsi al prelievo del tampone senza recarsi in ospedale. In stretto coordinamento con la Asl, nel «drive through» (uno dei 200 messi a disposizione in Italia dal ministero della Difesa) operano militari appartenenti al personale sanitario dell’Esercito, in particolare un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri. Sono loro ad eseguire materialmente i tamponi - circa 150 al giorno - ai cittadini, che accedono alla struttura in auto.