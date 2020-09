Copertino, pretende soldi dalla convivente: la picchia e minaccia di incendiarle l'auto

COPERTINO - Durante servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

I militari, quando sono intervenuti, lo hanno bloccato mentre, in evidente stato di alterazione, a seguito di una precedente lite con la convivente, la aggrediva fisicamente per ottenere del denaro, per poi cospargere di liquido infiammabile l’auto della donna con l’intento di bruciarla nel caso non gli avesse dato altri soldi.

L'arrivo dei carabinieri scongiurava gravi conseguenze ben più gravi e permetteva di soccorrere la donna che era stata percossa dal compagno.

L'uomo è stato pertanto arretato e accompagnato nel carcare di Lecce.