Il Daily Mail innamorato pazzo delle bellezze artistiche di Lecce

Le bellezza di Lecce colpisce il «Daily Mail». Video con annesso reportage nell’edizione on line del prestigioso quotidiano britannico col titolo «A recce in Lecce», un gioco di parole che significa: «Una ricognizione a Lecce».

«L’Italia classica al suo meglio» si legge nell’articolo firmato da Dominic Midgley che mette il capoluogo salentino al pari della capitale Roma e della regina del Rinascimento Firenze. Nel mezzo - è noto che i britannici abbiano un amore particolare per la cucina italiana - il «cibo irresistibile» e e gli ottimi calici di vino.

Il giornalista punta però i riflettori sulle spettacolari chiese barocche: Lecce è infatti conosciuta anche come «la città delle 100 chiese».

«Ci sono più campanili di quelli che puoi scuotere in un pastorale» scrive Dominic Midgley passando in rassegna il Duomo, la basilica di Santa Croce e le chiese di Santa Chiara, Sant’Irene e San Matteo. E dopo aver guardato questi meravigliosi luoghi sacri, da buon turista conclude il suo tour ovviamente a... tavola.

Grane apprezzamento per la cosiddetta «cucina povera», per i piatti di zucchine, per la pasta fatta in casa, orecchiette e cavatelli, e per il ragù di manzo. E va benissimo la sua degustazione del Primitivo, che definisce in modo un po’ azzardato «un rosso muscolare, che spesso si serve freddo».

Poi, segnala le masserie del Salento come quella a Surbo dove hanno soggiornato di recente Chiara Ferragni e Fedez.

Insomma, il «Daily Mail» innamorato perso di Lecce, perché, come chiosa Midgley, «se non sei felice qui non sarai felice da nessuna parte».