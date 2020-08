Otranto, immersione fatale: sub 55enne di Lecce muore durante battuta di pesca

OTRANTO - Sono terminate in tragedia le ricerche di un sub scomparso a Otranto questa mattina durante una battuta di pesca in apnea.

Il corpo privo di vita del subacqueo è stato trovato nella zona del Faro di Punta Palascia, ad una ventina di metri di profondità . La vittima è Riccardo Napoli, 55enne di Lecce . Munito di fucile da pesca si era tuffato per una battuta di pesca in apnea.

Alle ricerche avevano preso parte mezzi della Guardia Costiera di Otranto e dei Vigili del Fuoco con il nucleo sommozzatori e l’ausilio di un elicottero, partito da Bari.