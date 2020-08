Surano, il Comune annuncia su Fb: «9 giovani turisti positivi al Covid, tutti in isolamento»

SURANO - Nove turisti sono in isolamento in una struttura ricettiva a Surano, in provincia di Lecce, dopo essere risultati positivi al tampone per rilevare il Coronavirus.

Si tratta di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, provenienti da città diverse, che hanno trascorso le vacanze in Salento ed erano pronti a ripartire ma una ragazza ha accusato febbre e tosse e si è rivolta al pronto soccorso, dove è stata rilevata la positività.

Per precauzione, quindi, il test è stato effettuato su tutti gli ospiti e ad altre otto persone è stato diagnosticato il Covid-19.



«Cari concittadini - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Surano - in merito alla situazione di positività al Covid 19 riscontrata nel nostro Comune, informiamo che al momento altri 8 ospiti della struttura ricettiva sono risultati positivi al tampone effettuato. Quindi sono 9 le persone attualmente positive. Nonostante ciò il monitoraggio costante da parte del Servizio sanitario in collaborazione con l'amministrazione comunale, i carabinieri e la Protezione civile, ci permette di rassicurarvi del fatto che attualmente la situazione è sotto controllo e non ci sono i presupposti per allarmarsi o per creare inutile panico. Vi terremo costantemente informati sugli sviluppi del caso. Vi raccomandiamo di rispettare la normativa vigente e il distanziamento sociale».