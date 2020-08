Marina di Nardò, zero distanziamento, dipendenti senza mascherine: un locale chiuso e uno multato

Guai per due locali della movida nella zona di Nardò (Le), uno a Santa Caterina e uno a Porto Selvaggio. Il primo, nella piazzetta centrale di Santa Caterina, è stato sanzionato per inosservanza delle norme di contenimento per l'emergenza sanitaria, dopo i controlli degli agenti coordinati dal vicequestore Sabrina Manzone.

A Porto Selvaggio, invece, sigilli al «Ficodindia»: la polizia ha trovato circa 1000 persone, tra area esterna e interna, senza alcun controllo all'ingresso per garantire le entrate contingentate. Inoltre i dipendenti erano tutti senza mascherine e dispositivi di protezione individuale, compreso chi era dietro il bancone e chi metteva la musica.

