Soleto, fuga di gas e esplosione: 81enne salvata in extremis dal vicesindaco-poliziotto

SOLETO - Un boato e poi la fiammata nella cucina di casa. Solo il tempestivo intervento del vicesindaco e poliziotto ha permesso di mettere in salvo l’anziana proprietaria.

Il grave episodio nella mattinata di ieri, a Soleto, all’interno di un’abitazione di via Galatina. La proprietaria di casa di 81 anni si trovava nei pressi del fornello per preparare la colazione quando un’improvvisa fuoriuscita di gas ha provocato una piccola esplosione. Da lì una potente fiammata che l’ha travolta, provocandole diverse ustioni. Nel bar accanto, udito il frastuono, i clienti si sono subito attivati e allertato i numeri di pronto intervento. Il primo a soccorrere la donna, in attesa dell’arrivo del personale del 118, è stato Davide Cafaro, vicesindaco del comune grico e poliziotto presso il commissariato di Nardò. L’esponente dell’amministrazione stava infatti sorseggiando un caffè con dei conoscenti quando si è verificata la deflagrazione. Sul posto, poco dopo, i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie. I pompieri hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. L’anziana, intanto, è stata affidata alle cure degli operatori sanitari e trasportata d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, le bruciature riportate non l’hanno messa in pericolo di vita: resterà sotto osservazione per alcuni giorni, ma il suo quadro clinico sarebbe sotto controllo. Il sopralluogo nell’appartamento, al termine delle operazioni, è stato eseguito anche alla presenza dei carabinieri della stazione locale e del personale tecnico dell’Ufficio comunale.