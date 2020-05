Crisi dello spettacolo: prosegue l'iter per sostenere le feste patronali

Lunedì 18 maggio si è svolta in videoconferenza l’audizione della IV e VI commissione sul sistema delle feste patronali alla presenza, tra gli altri, del consigliere regionale Mario Pendinelli, del direttivo dell’associazione Partner e dell’assessore all’Industria turistica e culturale e alla Gestione e valorizzazione dei beni cultura della Regione Puglia Loredana Capone.

“Abbiamo puntualizzato – ha spiegato Pendinelli – quanto la nostra proposta di mettere in moto la macchina delle feste patronali sia importante nell’ottica di 'salvare il salvabile’ di questa stagione, monitorando sempre la situazione epidemiologica. Abbiamo anche evidenziato quanto sia necessario attivarci da subito, soprattutto per dare speranza a chi quest’anno è rimasto fermo”.

La neonata associazione Partner, che mette insieme imprese di professionisti degli eventi, spettacoli e feste, ha pensato a una grande festa patronale allargata da svolgere nei mesi estivi, con l’intento di coinvolgere tutti gli ambiti di un settore che rappresenta un simbolo della cultura e della tradizione del nostro territorio. Questa idea è stata inserita nella proposta di legge presentata e discussa nell’audizione dello scorso lunedì. Ora si attende un incontro formale e un successivo tavolo tecnico.

“Da parte dell’assessore c’è una chiara e positiva apertura a questa nostra volontà. Nel prossimo incontro discuteremo la proposta di legge che abbiamo presentato. In quella sede chiederemo un tavolo tecnico con la presenza di tutti gli operatori delle feste. Chiaramente in questo percorso di lavoro dobbiamo tenere sotto controllo i dati del contagio da Covid-19”.

Supportata dal consigliere Pendinelli l’associazione Partner sta lavorando a ritmi sostenuti con l’intento di analizzare rapidamente tutti gli aspetti che possano far ripartire le Feste patronali. Queste riguardano l’animo e lo spirito di tutti i cittadini e hanno un valore importante in un periodo di ripresa, sia per gli aspetti culturali che per quelli religiosi, ma soprattutto rappresentano un aspetto economico fondamentale, in quanto sono uno degli elementi portanti del sistema dell’accoglienza turistica. Proprio per tali motivi è stato chiesto un dialogo con ANCI, poiché il ruolo dei Comuni è fondamentale in queste iniziative e anche con la Conferenza Episcopale Pugliese per coniugare l’aspetto religioso di queste manifestazioni.