Lecce, 28mila mascherine donate dalla comunità cinese

LECCE - La comunità cinese del Salento ha donato al Comune di Lecce 28mila mascherine chirurgiche a tre veli: 25mila destinate alla popolazione leccese, le restanti ad altri comuni del Salento. La donazione spontanea è nata per iniziativa di un imprenditore di origine cinese residente in Salento, che ha lanciato una gara di solidarietà coinvolgendo propri connazionali residenti a Lecce e in provincia. La raccolta fondi è stata destinata all’acquisto del carico e alla spedizione internazionale dei dispositivi di protezione individuali, che sono giunti in città in scatoloni sui quali è riportata la scritta in italiano e in caratteri cinesi: «Forza Italia. Di fronte al virus siamo tutti uguali. lottiamo insieme per la nostra patria comune». La consegna è avvenuta questa mattina presso il Centro operativo comunale di Via Giurgola, coordinato dalla Protezione Civile, alla presenza del sindaco di Lecce Carlo Salvemini e di una rappresentanza della comunità cinese.