Lecce, esce di casa e si fa un video mentre offende Conte: denunciato

LECCE - Nonostante il divieto di uscire da casa per l’emergenza coronavirus, un 34enne si è messo al volante della sua auto e mentre percorreva la litoranea salentina verso Santa Maria di Leuca, ha registrato e postato un video su Facebook nel quale si rivolge direttamente il premier Giuseppe Conte e lo offende proprio riferendosi al divieto di uscire da casa, dicendo che lui non lo avrebbe rispettato. Il video è stato scovato dalla Digos di Lecce che ha identificato e denunciato il giovane per oltraggio a Corpo Politico e lo ha sanzionato per essersi spostato dal comune di residenza senza giustificato motivo.