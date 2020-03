Montesano S.no, cc gli chiedono autocertificazione, lui li minaccia di morte e investe anziano passante: arrestato

I carabinieri di Specchia (Le) a Montesano Salentino hanno arrestato il flagrante un 34enne, Fausto De Matteis, per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio, porto d'armi e inosservanza dei provvedimenti per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

L'uomo è stato fermato dai militari che gli avevano chiesto l'autocertificazione, mentre era a bordo di una moto, ma lui è ripartito velocemente, non prima di averli minacciati di morte, ripetutamente. Un anziano, incuriosito dal baccano, è uscito in strada per vedere cosa fosse successo, allora il 34enne ha inveito anche contro di lui e l'ha investito. L'intervento del 118 è stato necessario, anche perché l'anziano aveva battuto la testa. Il giovane, bloccato, è stato trovato in possesso di un tirapugni con lama di 3 centimetri, ed era anche senza patente. Si trova ai domiciliari. L'anziano è stato condotto nell'ospedale di Scorrano (Le).